Il segreto anticipazioni: Maria non si fida più di Fernando Mesia e cerca la verità tramite Dori rischiando la vita

Maria sembra aver ceduto alle manovre di Fernando Mesia ma in realtà la Castaneda è molto più furba di quello che i suoi parenti credono e sembra chiaro che stia cercando di capire quando davvero il suo amico possa essere coinvolto in tutte le vicende che sono accadute negli ultimi tempi. Non a caso Maria, dopo aver ascoltato la confessione di Dori che quasi in trance parlava del suo passato, decide di porre delle domande anche al Mesia…Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano la trama della puntata di domani 28 gennaio 2020.

Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come Maria cercherà di capire se davvero Dori e Fernando si sono incontrati nella circostanza di cui l’infermiera ha parlato. Il Mesia le rivela che si sono conosciuti in quanto Dori era stata molto utile a uno suo amico, che aveva avuto dei problemi con il figlio. Ma è davvero questa la verità? Maria vuole scoprire tutto, sta rischiando grosso?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 28 GENNAIO 2020

Maria deve stare molto attenta perchè se è vero che Fernando per lei prova un grande amore, è anche vero che potrebbe comunque farle del male..

Prudencio e Lola finalmente possono godersi il loro amore. Il giovane è davvero felice per come sono andate le cose. Matias però cerca di aprirgli gli occhi e gli dice di stare molto attento perchè Francisca potrebbe reagire male. La sensazione però è che al momento la donna abbia altro a cui pensare…

Dolores continua a essere convinta che Ester non sia chi dice di essere. Ed effettivamente la donna non sbaglia visto che Don Berengario al momento non ha voluto dire a nessuno chi è davvero la ragazza che da qualche giorno vive in canonica. Dolores insinua il dubbio anche negli altri abitanti del paese…

Nel frattempo la ragazza si mostra tenera e amorevole con suo padre pronta a fare di tutto per stare al suo fianco. Ma quando è da sola cambia completamente: al telefono infatti la ragazza tira fuori le unghie e sembra avere un piano preciso. Qual è il suo segreto e che cosa vuole davvero da Don Berengario? Non perdete le prossime puntate de Il segreto, ricche come sempre, di grandi colpi di scena.