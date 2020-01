Una vita anticipazioni: Samuel va a caccia di prove, vuole Telmo fuori dalla vita di Lucia

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 28 gennaio 2020? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama de prossimi episodi della soap spagnola. Avrete visto che finalmente è arrivato il tanto atteso bacio che era nell’aria, tra Telmo e Lucia. La reazione dei due è stata però molto diversa. Mentre Lucia ripensa a quel bacio e sogna, Telmo si rende conto che è stato un errore. Non si lascia travolgere dalla passione o dai sentimenti perchè a quanto pare crede che questa sia davvero una cosa non corretta. Pensavamo che magari il sacerdote, come era successo a Gonzalo ne Il segreto, si rendesse conto di essere innamorato di Lucia ma a quanto pare le cose stanno in modo diverso.

Samuel non sa che la sua fidanzata e Telmo si sono baciati e sta cercando tutte le prove utili per dimostrare che il sacerdote non è una brava persona. Ce la farà? Non ci resta che leggere le anticipazioni di Una vita con la trama della puntata di domani 28 gennaio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 28 GENNAIO 2020

Ceferino è troppo attratto da Casilda e, proprio per tale ragione, vorrebbe lasciare Acacias. Lolita intuisce i motivi dei suoi tormenti e lo spinge a trattenersi al fine di rompere quanto prima la tradizione e sposarsi, finalmente, con Antoñito.

Per via del pugno che ha dato a Jordi Barò, Liberto riceve un’interessante proposta: combattere in alcuni incontri di boxe per capire se ha una possibilità come atleta.

Si scopre la ragione della trasferta di Samuel a Segovia: il ragazzo ha rintracciato fra Guillermo, il vecchio mentore di Telmo. Intanto, Lucia non si sente in colpa per il bacio che ha dato a Telmo e, scoperto che sta digiunando, cerca ad ogni costo un confronto con lui.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 28 gennaio 2020 su Canale 5.