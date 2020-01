Il segreto anticipazioni: il tempo stringe, Puente Viejo sarà cancellato per sempre?

Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni e le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della puntata di domani 29 gennaio 2020. Facciamo il punto della situazione cercando di capire quello che sta succedendo nelle puntate in onda in Italia. Come avrete visto c’è grande agitazione perchè tutti si danno da fare per il paese. Ma le sorti di Puente Viejo sembrano esser state decise: mancano ormai pochi giorni, l’inaugurazione della diga si avvicina e forse Puente Viejo potrebbe essere cancellata per sempre.

Matias sta vivendo un momento di grande disagio perchè ha paura per quello che succederà ma è anche molto preoccupato per Maria. La Castaneda sembra avere in testa un piano tutto suo, ma al momento non si capisce bene in che direzione stia andando…Nel frattempo Don Berengario continua a vivere con Ester senza dire a nessuno chi sia realmente e questo provoca chiaramente del pettegolezzo anche perchè Dolores ha preso di mira la ragazza…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 29 GENNAIO 2020

Mentre Paco, il padre di Marcela, vuole trovare ad ogni costo un misterioso ladro di farina, Maria è spaventata per il momento di trance che ha vissuto Dori Vilches, anche se non ne fa parola con Fernando. Nonostante la pace ritrovata, Lola sembra essere sul punto di voler troncare la sua relazione con Prudencio. Severo e Carmelo intuiscono che Garcia Morales ce l’ha con gli abitanti di Puente Viejo, ma non comprendono ancora la ragione del suo totale risentimento verso gli abitanti. Francisca è sempre più irritata dall’ingombrante presenza del sottosegretario nel suo territorio. Non riesce però a trovare un modo per mettere fine a questa vicenda…

Che cosa succederà quindi nella prossima puntata della soap spagnola? Non ci resta che seguire Il segreto ricordandovi che la soap ci aspetta alle 16,35 circa. In questo periodo la puntata è molto più corta, infatti nel pomeriggio di Canale 5 vanno in onda il day time del GF e quello di Amici.