Il segreto anticipazioni: chi salverà Puente Viejo? Dietro tutto c’è lo zampino del Mesia?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: curiosi di scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate? Avrete visto che gli abitanti di Puente Viejo sono molto preoccupati perchè nonostante tutto quello che Francisca e gli altri stanno cercando di fare, pare che per il paese non ci sia nulla da fare. Le anticipazioni della puntata de Il segreto in onda domani 30 gennaio 2020, ci rivelano come si concluderà questa vicenda, almeno per il momento…

Isaac ed Elsa sembrano aver preso la decisione migliore andando a Madrid per incontrare Alvaro. Il medico infatti ha deciso di fare una azione importante, dopo aver derubato Elsa. Nel frattempo anche Marcela inizia a chiedersi chi sia davvero Ester e don Berengario non ha ancora raccontato a nessuno il vero legame che c’è tra lui e la ragazza…

Maria sembra essere intenzionata a capire che cosa voleva dire l’infermiera durante la sua farneticazione. Ha chiesto spiegazioni a Fernando Mesia e adesso vuole fare le stesse domande a Dori per capire se raccontano la stessa versione dei fatti o c’è qualcosa di losco in questa storia…

Vediamo le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani, ecco per voi le ultime news da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 GENNAIO 2020

Pessime notizie in arrivo per tutti gli abitanti. Le cose andranno avanti, la diga si farà. Lo stato non ha intenzione di fare molto se non pagare una cifra per le terre che gli abitanti perderanno. Raimundo cerca di capire di che cifra si tratti ma quando ne parla con Matias, entrambi si rendono conto che si sta parlando di pochissimi soldi.

Maria non sa che cosa pensare visto che Dori ha dato la stessa risposta di Fernando Mesia. Deve fidarsi dell’uomo? A quanto pare però Fernando ha ancora un altro grande segreto perchè dietro a quello che sta succedendo in paese, ci potrebbe essere proprio il suo zampino…

Elsa e Isaac hanno una buona notizia per i loro amici, anche se le ultime news sul destino del paese portano il malumore. Alvaro ha ridato loro il denaro che aveva rubato a Elsa e adesso possono ripagare tutti i loro debiti. L’incubo per la coppia di sposi sembra essere finito. Decideranno di lasciare Puente Viejo?

Appuntamento a domani con la nuova puntata de Il segreto, come sempre alle 16,35 su Canale 5.