Una vita anticipazioni: Telmo confessa il suo amore per Lucia ma il frate è in combutta con Samuel

Lucia vorrebbe far capire a Telmo che prova qualcosa per lui ma il sacerdote è stato chiaro: non ha intenzione di allontanarsi dalla sua missione…Che cosa accadrà tra i due, ci sarà una svolta nella loro relazione o Lucia alla fine deciderà di sposare Samuel delusa per tutto quello che è successo con l’uomo che ama davvero? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 30 gennaio 2020.

Ad Acacias 38 passato il Natale, si vivono gli ultimi giorni di festa. Liberto ha riscoperto la sua passione per la boxe e sembra essere ancora un grande campione…Ceferino e Casilda sono molto vicini: ma tra loro sta nascendo davvero qualcosa? E che cosa farà Lolita con il suo Antonito che sembra non avere più nessuna intenzione di attendere ulteriormente per questo matrimonio?

Samuel pensa di aver trovato un modo per allontanare in modo definitivo Telmo da Lucia…

Vediamo le anticipazioni e la trama di domani 30 gennaio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 30 GENNAIO 2020

Lucia entra in disaccordo con Samuel quando gli comunica di voler restituire un quadro, che ha restaurato, alla sua legittima proprietaria. Telmo, nel frattempo, è felice per l’arrivo inaspettato di fra Guillermo ad Acacias e, dopo averlo riabbracciato con affetto, gli racconta tutto ciò che prova per Lucia nel segreto del confessionale. Non può immaginare che fra Guillermo sia arrivato ad Acacias 38 in combutta con Samuel…Che cosa accadrà adesso?

Ursula, trovando i vestiti macchiati di sangue del sacerdote ha capito quello che sta succedendo. Vorrebbe fare qualcosa per lui ma non sa come gestire la situazione…A Telmo intanto non resta che ammettere di essere perdutamente innamorato di Lucia ma non vuole smettere di essere un sacerdote. Che cosa gli consiglierà il suo padre spirituale?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 30 gennaio 2020 su Canale 5.