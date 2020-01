Beautiful anticipazioni: Zoe sospetta di Reese e Flo potrebbe rivelare tutto

Zoe ha capito che suo padre sta nascondendo qualcosa ma al momento non sa di che cosa si tratti…Sa bene però che il suo improvviso rientro a Londra non è casuale. Riuscirà a scoprire quello che Reese ha fatto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 31 gennaio 2020. Reese ha salutato anche Taylor prima di partire lasciando Flo invece molto delusa e amareggiata per questa decisione. Ci sono quindi due donne che potrebbero rovinare i suoi piani: Zoe che sta cercando il vero motivo del suo rientro a Londra e Florence che potrebbe invece raccontare tutta la verità sulla storia della piccola Phoebe che è in realtà Beth.

Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 31 gennaio 2020. Come si chiuderà il mese di gennaio per il pubblico di Canale 5? Lo scopriamo domani alle 13,40 con un nuovo episodio della soap americana.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 31 GENNAIO 2020

Zoe inizia a fare le sue ricerche e va a casa di suo padre per cercare di comprendere i motivi che lo hanno spinto a lasciare il paese. Quando arriva nell’appartamento del dottore ha però una sorpresa. Reese ha lasciato tutto a Flo, una sorta di pegno per quello che ha fatto. Ma Zoe non sa nulla della vicenda dell’adozione e chiede quindi spiegazioni alla ragazza: che cosa succederà?

Hope dopo aver incontrato la bambina di Steffy non sospetta nulla. E’ vero ha sentito delle forti emozioni ma non ha mai pensato che la bambina potesse essere la sua Beth. La ragazza decide quindi di rientrare a lavoro. E’ arrivato il momento di guardare avanti, anche se di certo non sarà semplice…

Brooke decide di andare da Steffy: anche per lei è arrivato il momento di conoscere la piccola Phoebe. La Logan si renderà conto di qualcosa notando magari delle somiglianze che potrebbero essere sfuggite a qualcuno?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 31 gennaio 2020.