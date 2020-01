Una vita anticipazioni:Telmo e Lucia lontani, quanto durerà questa separazione?

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Padre Telmo ha confessato tutti i suoi tormenti a Fra Guillermo, con Lucia finisce tutto ancora prima di iniziare? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 31 gennaio 2020; avrete visto che Telmo è davvero felicissimo per l’arrivo ad Acacias 38 del suo mentore. Non sa però che il frate è arrivato nel quartiere su richiesta di Samuel che sta tramando alle spalle del sacerdote. Telmo invece si fida ciecamente del frate ed è per questo che racconta tutto quello che è successo con Lucia…

Celia e Felipe si rendono conto che Lucia sta nascondendo qualcosa ma non riescono a capire di che cosa si tratta. Sembra invece evidente che Ceferino e Casilda provino qualcosa. Questo aiuterà Lolita a mettere fine al suo incubo? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 31 gennaio 2020. Vi ricordiamo che la soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10 per un venerdì ancora all’insegna delle vicende che si svolgono ad Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 31 GENNAIO 2020

Lolita è entusiasta: col bacio dato a Casilda, Ceferino ha rotto inconsapevolmente la tradizione di Cabrahigo. Appena scopre l’inganno, il forestiero si sente profondamente amareggiato dalle prese in giro delle due domestiche. Trini per l’ennesima volta cerca di aiutare Lolita con questa vicenda…

Leonor non vuole mentire a sua madre per questo non vuole essere complice di quello che Liberto e Inigo stanno combinando…Celia e Lucia incontrano per caso Telmo e fra Guillermo. La ragazza è molto imbarazzata e non immagina neppure che il frate sappia già tutto di lei e Telmo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 31 gennaio 2020 su Canale 5. Vi ricordiamo che dopo la puntata di venerdì Una vita torna alla domenica. Anche questo sabato infatti non si va in onda per dare spazio ad Amici.