Beautiful anticipazioni: Zoe indaga su Reese e sull’adozione, scopre la verità su Phoebe?

Hope prova a rimettere insieme i tasselli della sua vita. Voltare pagina dopo la morte di Beth non sarà semplice ma lo deve fare, per il suo bene e per quello di Liam che è sempre rimasto al suo fianco in questo complicato periodo. Che cosa succederà quindi adesso a Los Angeles? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 1 febbraio 2020. La soap americana torna anche al sabato con un nuovo episodio da non perdere.

Avrete tra l’altro visto che Zoe non sapeva nulla di Flo e quando l’ha trovata nella casa di sua padre ne è rimasta sorpresa. Reese, lasciando Los Angeles, ha deciso di fare un ultimo dono alla ragazza che lo ha aiutato nel suo diabolico piano, pagando per mesi l’affitto dell’appartamento dove lei quindi potrà continuare a stare. Zoe quindi capisce che suo padre ha fatto qualcosa, ma non riesce a capire cosa…

Vediamo dunque le anticipazioni e la trama di Beautiful di domani 1 febbraio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 FEBBRAIO 2020

La puntata di Beautiful in onda domani 1 febbraio 2020, si apre con le ricerche di Zoe. La ragazza non comprende i motivi per i quali suo padre ha deciso di tornare a Londra e visto che Flo non le vuole dire nulla, decide che farà di testa sua. Zoe non sa nulla della piccola Phoebe e di tutto quello che suo padre ha fatto ma Flo non ha ancora tolto di mezzo degli oggetti appartenuti alla piccola. E così quando Zoe li trova capisce che Reese ha combinato qualcosa di losco che ha proprio a che fare con la piccola che Steffy ha appena adottato ma non sa che cosa mai potrebbe essere…

Che cosa succederà adesso farà delle domande, farà delle ricerche per capire cosa davvero ha combinato suo padre?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 1 febbraio 2020 su Canale 5.