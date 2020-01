Il segreto anticipazioni: Garcia Morales lavora per Fernando Mesia? Una vendetta senza precedenti per distruggere il paese

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domenica 2 febbraio 2020? Come inizia questo nuovo mese per gli abitanti del piccolo paesino spagnolo? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni, facendo il punto della situazione.

Avrete visto che nonostante la denuncia, la raccolta delle firme e il grande interesse dei legali di Francisca per questa vicenda, non c’è stato nulla da fare. Gli abitanti di Puente Viejo dovranno lasciare il paese, almeno quelli coinvolti nella esondazione della famosa diga. I giorni passano e Garcia Morales non sembra avere nessuna intenzione di aiutare gli abitanti…Nel frattempo Maria cerca di capire quale sia la relazione tra Dori e Fernando Mesia, continuando a nutrire dei sospetti sul suo amico. Prudencio e Lola provano a vivere la loro relazione sereni ma l’ombra di Franciasca incombe…Isaac ed Elsa sono tornati in paese e oltre a ridare il denaro ai loro creditori, decidono anche di fare una donazione per il paese, sperando che possa servire a qualcosa…

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama di domenica 2 febbraio 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 2 FEBBRAIO 2020

Carmelo e Severo dopo aver incontrato Garcia Morales comprendono che l’uomo deve essere spinto da un senso di vendetta verso Puente Viejo e concludono quindi che potrebbe lavorare per qualcuno, ma per chi? Sembra ormai evidente che dietro al sottosegretario ci sia lo zampino di Fernando Mesia, è così?

Elsa e Isaac dopo aver messo a posto i loro conti decidono di partire per un breve periodo; andranno nel paese dove lei è nata e faranno anche una sorta di luna di miele…Intanto a Puente Viejo cresce l’ansia per quello che potrebbe succedere…

Lola ama davvero moltissimo Prudencio ma teme che Francisca possa distruggere la loro relazione e per questo motivo pensa di lasciarlo…Il giovane però ha in mente un piano per impedire che Francisca possa continuare a minacciare la sua fidanzata, potrebbe funzionare?

Appuntamento a domenica con una nuova puntata de Il segreto.