Una vita anticipazioni: Lucia delusa da Telmo potrebbe sposare Samuel, il doppio gioco è servito

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 2 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Le ultime news da Acacias 38 ci raccontano della crisi di Padre Telmo. Dopo il bacio con Lucia l’uomo ha iniziato a flagellarsi e a punirsi ma con l’arrivo di fra Guillermo le cose sono cambiate; Telmo infatti ha chiesto perdono e si è pentito del suo gesto…Lucia si rende conto di amare Telmo e vorrebbe che anche lui ammettesse di provare gli stessi sentimenti che nutre lei ma le cose non sono così semplici. E visto che Samuel ci sta mettendo il suo zampino, saranno sempre più complicate…

Scopriamo con le anticipazioni quello che succederà nelle due puntate lunghe in onda il 2 febbraio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 2 FEBBRAIO 2020

Rosina e Susana scoprono da Leonor che Liberto sta prendendo parte, come lottatore, ad alcuni incontri di boxe. Le due donne si presentano nella società ginnastica e finiscono per mettere in difficoltà Liberto.

Mentre Telmo è determinato a resistere alle tentazioni carnali, Celia offre a Samuel il suo aiuto per far sì che possa riconquistare Lucia. Liberto, dopo essersi preso un pugno in faccia nel bel mezzo del combattimento a causa dell’arrivo di Rosina, rinuncia alla carriera nel mondo del pugilato pur di non mettere a rischio il suo matrimonio.

Non c’è più nessun tipo di intoppo per il matrimonio tra Lolita e Antoñito e, proprio per tale ragione, Trini si presenta da Susana per chiederle di confezionare l’abito da sposa per la sua futura “nuora”. Il matrimonio sarà quindi celebrato tra 4 giorni. Telmo, grazie alla vicinanza di Fra Guillermo, proprio come immaginava Samuel, sembra dimenticare Lucia ed essere pronto a una nuova pagina da scrivere mettendo davanti a tutti la sua vocazione. Samuel adesso ha quindi campo libero, Lucia accetterà di diventare sua moglie?

Vi ricordiamo che Una vita andrà in onda il 2 febbraio 2020 a partire dalle 14,30 fino alle 16,30 e a seguire vedremo invece una nuova puntata de Il segreto.