Beautiful anticipazioni: Zoe a caccia della verità su Phoebe, cosa scopre?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 3 febbraio 2020? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci portano a Los Angeles e ci rivelano quello che sta per accadere ai protagonisti della soap americana. Una nuova vita è iniziata per Steffy che ha accolto nella sua casa la piccola Phoebe. Tutti i componenti della famiglia Forrester sono felici per quello che sta accadendo. Hope e Liam hanno fatto visita alla piccola e nessuno di loro si è reso conto che la bambina somigli a Kelly ma anche ai suoi veri genitori. Per il momento quindi sembra che il piano di Reese stia funzionando alla grande anche se i primi sospetti arrivano da sua figlia.

Zoe infatti non si spiega il motivo della partenza immediata di suo padre per Londra. Inoltre non sapeva nulla di Flo e quando l’ha trovata nell’appartamento di Reese ha subito immaginato che ci fosse qualcosa di losco dietro..Sembra che Zoe potrebbe pian piano scoprire tutto. E poi che cosa farà? Potrebbe essere lei a mettere fine all’incubo di Hope dicendole che la sua bambina è ancora viva?

Vediamo le anticipazioni per la puntata di domani di Beautiful. La soap ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 FEBBRAIO 2020

La famiglia di Hope cerca di stare vicino alla ragazza che sta soffrendo ancora molto. Anche se è tornata a lavoro e ha deciso di voltare pagina, nel suo cuore prova un grande dolore per la morte della piccola Beth. Brooke e le sue sorelle cercano di aiutare Hope facendole un bel regalo...Brooke ha anche voluto prendere posizione con Steffy facendole capire che forse questo non era il momento giusto per una adozione…

Zoe si rende conto che suo padre le ha mentito su molte cose e inizia a credere che ci sia qualcosa di molto strano nel legame con Flo anche se ancora non sa di preciso di cosa si possa trattare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 3 febbraio 2020.