Una vita anticipazioni: Celia aiuta Samuel con Lucia, il matrimonio si farà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 3 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà ad Acacias 38 nelle puntate in onda in Italia nel mese di febbraio 2020! Facciamo il punto della situazione: il piano di Samuel sembra aver dato i suoi frutti. Da quando FRa Guillermo è arrivato ad Acacias infatti, padre Telmo si è allontanato di nuovo da Lucia comprendendo che non può essere l’uomo giusto per lei. Lucia è davvero provata per quello che sta succedendo, pensava di aver trovato il grande amore della sua vita ma le cose non stanno in questo modo, a quanto pare…

Telmo infatti ha intenzione di rinunciare a questo amore…Intanto Ceferino ha finalmente deciso di lasciare Acacias 38: ha capito di essere ancora molto legato alla sua ex ed è per questo che andrà da lei. Lolita adesso è libera! Il matrimonio con Antonito si farà?

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama di Una vita per la puntata di domani 3 febbraio 2020. La soap ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 FEBBRAIO 2020

Mentre Telmo è determinato a resistere alle tentazioni carnali, Celia offre a Samuel il suo aiuto per far sì che possa riconquistare Lucia. Celia ha capito che la ragazza ha la testa altrove ma ha bisogno che si rimetta sulla retta via e trovi un uomo giusto con il quale stare. Adesso crede che Samuel sia la persona giusta per la sua figlioccia…

Liberto, dopo essersi preso un pugno in faccia nel bel mezzo del combattimento a causa dell’arrivo di Rosina, rinuncia alla carriera nel mondo del pugilato pur di non mettere a rischio il suo matrimonio.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 febbraio 2020 come sempre su Canale 5.