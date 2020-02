Beautiful anticipazioni: Hope sempre più vicina a Phoebe e forse anche alla verità

Hope si renderà conto che la bambina che vive insieme a Steffy e alla piccola Kelly potrebbe essere sua figlia? Al momento nessun sospetto anche se la ragazza prova qualcosa di molto forte per la piccola e non sa spiegarsi la ragione…Che cosa succederà dunque nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful in onda domani 5 febbraio 2020.

Zoe continua a cercare qualcosa che possa spiegare la decisione di suo padre di partire il prima possibile e lasciarla di nuovo da sola. Ma visto che nessuno le dice nulla, fa di testa sua e in casa trova i documenti di Flo e probabilmente capisce dell’adozione. Ma riuscirà a mettere insieme i tasselli? Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di domani…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 FEBBRAIO 2020

Hope dopo il primo incontro con Phoebe non riesce a smettere di pensare a lei, non ne comprende il motivo ma pensa che forse, il suo lutto, l’abbia portata a cercare di dare amore a un’altra bambina. Vuole bene anche a Kelly ma si è resa conto che ha provato qualcosa di singolare nei pochi minuti passati con la piccola Phoebe. Decide quindi di chiedere a Steffy di poter passare più tempo possibile in compagnia della sua bambina. Come reagirà Steffy di fronte a questa strana richiesta? Liam sarà d’accordo? Hope sembra credere che Dio le abbia mandato un segnale, una speranza per andare avanti…

Zoe cerca di capire cosa abbiano tramato insieme Flo e suo padre. Adesso ha anche dei documenti in mano e ha intenzione di scavare per andare a fondo. Non immagina neppure che suo padre sia coinvolto in un losco piano che ha cambiato per sempre la vita di Hope e Liam. Lei crede ancora che Reese sia provato per la morte della piccola Beth e invece….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 5 febbraio 2020 su Canale 5.