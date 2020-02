Il segreto anticipazioni: Maria potrà tornare a camminare? Carmelo cerca di smascherare il Mesia

Lola non si aspettava che Prudencio provasse per lei un sentimento così forte, tanto da pensare a un piano davvero molto pericoloso che dovrebbe servire a salvarla per sempre da Francisca…Andrà davvero tutto come il giovane si aspetta? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 5 febbraio 2020. Non solo Prudencio sta tramando contro qualcuno, anche Carmelo lo fa…Il sindaco di Puente Viejo è convinto che Fernando Mesia sia coinvolto in tutte le tragedie che sono accadute di recente a Puente Viejo ed è per questo che ha chiesto a Irene di aiutarlo nelle sue ricerche…Nel frattempo il tempo stringe e gli abitanti di Puente Viejo si preparano per dire addio alle loro case…

Elsa e Isaac, non potendo fare nulla per i loro compaesani decidono di partire lo stesso. Torneranno? Difficile a dirsi…Maria invece vuole fare ancora esercizi, vuole provare altro e chiede a Dori di sperimentare…La donna le propone un altro trattamento…

Scopriamo con le anticipazioni quello che succederà nella puntata di domani della soap di Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 FEBBRAIO 2020

Approfittando dell’assenza di Fernando Mesia, Dori e Maria decidono insieme di sperimentare la nuova cura che secondo l’infermiera potrebbe funzionare per far tornare la ragazza a camminare. Ma proprio mentre iniziano questa sperimentazione Fernando Mesia torna a casa. Quando capisce quello che sta succedendo ordina a Dori di interrompere tutto immediatamente ma Maria lo implora di provare. Pare infatti che stia sentendo qualcosa, forse può muovere un piede…

Lola e Marcela pensano al piano di Prudencio e credono che sia meglio portare il padre della giovane al cimitero, approfittando di una nuova sepoltura. Pensano quindi di poter dare il via al piano dell’Ortega. Ma a quanto pare Prudencio ha delle novità: c’è un cambio di programma…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 5 febbraio 2020 su Canale 5 come sempre alle 16,35 dopo il day time di Amici.