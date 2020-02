Beautiful anticipazioni: Hope prova qualcosa si speciale per Phoebe ma non ha ancora capito che è Beth

Non solo Sanremo in questa settimana che apre il mese di febbraio! Parliamo come sempre anche delle seguitissime soap che vanno in onda su Canale 5. E non potevano mancare le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 7 febbraio 2020. Cosa succederà nella puntata del venerdì della soap americana? Avrete visto che Zoe ha capito che suo padre le ha mentito e sta cercando di capire quale sia il legame dell’uomo con l’adozione della piccola Phoebe. Vuole sapere tutto…

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata di domani, eccole per voi.

LE ANTICIPAZIONI DI BEAUTIFUL E LA TRAMA DI DOMANI 7 FEBBRAIO 2020

Steffy e Hope si ritrovano vicine nel dolore. Steffy ha deciso di stare al fianco di Hope e le spiega che comprende tutto quello che lei sta affrontando. Non ha perso un figlio ma quando sua sorella Phoebe è morta, ha provato un dolore che non ha mai superato. Per questo si rende conto delle sofferenze che Hope sta incontrando e vorrebbe starle il più vicino possibile. Hope, che ha subito instaurato un legame fortissimo con la piccola Phoebe, che porta questo nome proprio in memoria della sorella di Steffy morta, chiede alla Forrester di poter stare più tempo possibile con la piccola perchè al momento questa è una delle poche cose che le dà sollievo.

Ovviamente Steffy non può immaginare, e neppure Hope lo può fare, che la bambina è in realtà la piccola Beth. La macchinazione di Reese resta ancora un mistero per tutti anche se Zoe, con le sue indagini, si sta pericolosamente avvicinando alla verità…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda anche sabato prima di Amici!