Il segreto anticipazioni: la verità di Don Berengario, gli oscuri piani di Fernando Mesia contro Puente Viejo

E’ tempo di scomode verità per gli abitanti di Puente Viejo, è tempo di segreti che vengono rivelati…Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica 9 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio dalla Spagna e ci rivelano la trama della prossima puntata. Come avrete visto gli abitanti di Puente Viejo continuano a lottare. Non immaginano che Garcia Morales sia molto interessato al paese perchè ha qualcosa di personale che lo lega a questa realtà. L’uomo è convinto che la morte di Maria Elena sia stata causata da qualcuno del posto, o forse questo è quello che Fernando Mesia gli ha fatto credere…Garcia ha il suo segreto, Mesia uno ancora più grande ma anche Don Berengario ne ha uno che non ha ancora confessato…

Dolores continua a insinuare che Ester sia la sua amante e per il prete è arrivato il momento di fare qualcosa…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 9 FEBBRAIO 2020

Don Berengario, dopo aver saputo che Dolores continua a fare delle osservazioni su Ester, e anche delle pesanti insinuazioni, decide che è arrivato il momento di mettere la parola fine a questo chiacchiericcio. E finisce col confessare che la ragazza non è la sua amante ma sua figlia…

Irene riceve i risultati della perizia calligrafica: lei e Carmelo scoprono una amara verità. Il biglietto che ha ricevuto da Belmonte prima di morire e quello che ha trovato a casa di Fernando Mesia sono stati scritti dalla stessa persona. E’ ormai chiaro che il sindaco, morto tragicamente ( ucciso dal Mesia a sangue freddo in realtà) non avesse nessun legame con quello che era successo alla povera Adela. Del resto che a manomettere la macchina della maestra fosse stato Mesia, noi lo sapevamo da tempo. Ma cosa farà adesso il sindaco di Puente Viejo dopo aver scoperto questa amara verità?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domenica 9 febbraio 2020 su Canale 5 come sempre intorno alle 16,30.