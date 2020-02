Una vita anticipazioni: Lucia in pericolo, Telmo la salva ma arriva il colpo di scena

E’ tempo di festeggiare finalmente in quel di Acacias 38. Dopo tutto quello che Lolita e Antonito hanno dovuto passare, finalmente un po’ di serenità. Il tanto atteso giorno del matrimonio è arrivato e per fortuna non ci sono intoppi. Tutto è pronto per la cerimonia e le anticipazioni di Una vita per la puntata di domenica 9 febbraio 2020 ci rivelano proprio che la coppia si sta per sposare. E’ tempo di fiori d’arancio in quel di Acacias 38. Ma ci sono anche altre belle notizie. Celia aveva avvisato le sue amiche di una visita medica di controllo che avrebbe dovuto fare. Ma in realtà la donna aveva un sospetto che adesso è diventato certezza: è in dolce attesa! Celia decide di condividere questa bellissima notizia con le sue amiche. Dopo la sofferenza del passato, ricorderete tutto quello che la donna subì alla sua prima gravidanza, per lei è arrivato il momento di essere di nuovo felice al fianco di suo marito e di un bambino che di certo amerà con tutte le sue forze!

Telmo si rende conto che Lucia sta rischiando ma non ha ancora idea di quello che Espineira pur di avere i soldi della donna, possa arrivare a fare…

Ma vediamo quelle che sono le anticipazioni per la puntata di Una vita di domenica 9 febbraio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020

Il priore Espineira fa sapere a Telmo di essere disposto a tutto pur di ottenere i soldi dei Marchesi di Valmez, persino a fare del male a Lucia. Maria Luisa e Victor partecipano a sorpresa al matrimonio tra Antoñito e Lolita. Iñigo comunica a Tito, un pugile che ha conosciuto da qualche giorno, che presto affronterà il suo primo combattimento. Tutto il quartiere assiste al matrimonio di Antoñito e Lolita.

Nel corso di una romantica cerimonia, Antoñito e Lolita diventano ufficialmente marito e moglie. Durante i festeggiamenti, qualcuno mette del grasso nelle scale di Acacias 38 in modo tale che Lucia inciampi. Telmo nota l’assenza della ragazza e, insospettito, va a cercarla; così riesce a soccorrerla prima che sia troppo tardi. Questa volta finisce bene…I due capiranno di essere legati da qualcosa di troppo grande? Mentre Lucia sembra rendersene conto, Telmo pare negare ancora una volta l’evidenza…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 9 febbraio 2020.