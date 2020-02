Una vita anticipazioni: qualcuno vuole fare del male a Lucia e Telmo indaga

I festeggiamenti per il matrimonio di Lolita e Antonito vengono turbati dall’incidente di Lucia. Non si sa che cosa è successo, Telmo comunque ha salvato la vita della ragazza e adesso viene trasportata in ospedale per ricevere le prime cure del caso…Che cosa sta succedendo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita con la trama della puntata di domani 10 febbraio 2020.

Sono tutti preoccupati per le condizioni di salute di Lucia e Celia sembra essere quella più in ansia. Purtroppo la gioia del matrimonio di Lolita e Antonito viene così cancellata…Vediamo quindi quelle che sono le anticipazioni e la trama di Una vita per la puntata di domani 10 febbraio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 10 FEBBRAIO 2020

Tito vince il suo primo combattimento. Marcelina ammette di essere innamorata di Jacinto. Frate Guillermo continua ad osservare la vicinanza tra Telmo e Lucia. Inutile negare che tra i due ci sia qualcosa anche se Telmo continua a ribadire di essere felice di continuare nel suo lavoro di sacerdote, non ha intenzione di rinunciare al ministero. Lucia invece sembra aver deciso di sposare Samuel solo per un capriccio perchè è evidente che ami Telmo…Nel frattempo Samuel accompagna immediatamente Lucia in ospedale e sembra non sapere nulla di quello che è successo, siamo sicuri che sia così? Trini e Ramon cercano di stare vicini a Celia che è molto preoccupata per le condizioni di salute di Lucia…Anche Lolita e Antonito vanno da Celia per stare vicino a lei e cercare di darle positività con la speranza che Lucia stia presto meglio.

Ma chi voleva davvero fare del male a Lucia? E’ stato Espineira come tele Telmo? E questo è solo l’inizio, che cosa succederà dopo? Non ci resta che seguire le nuove puntate di Un vita per cercare di capire come andrà a finire questa vicenda…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 10 febbraio 2020. Vi ricordiamo che la soap ci aspetta come sempre alle 14,10.