Il segreto anticipazioni: Fernando e Dori hanno una relazione segreta? Nascondono qualcosa

Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di domani 11 febbraio 2020 che ci portano direttamente a Puente Vejo dove potrebbe succedere davvero di tutto. Infatti come avrete visto, gli abitanti del paese fanno di tutto per bloccare Garcia Morales ma non è semplice. Severo cerca di fermare lo scontro diretto tra Garcia e Carmelo che ormai, non ha nulla da perdere per cui è pronto davvero a tutto. Non ha ancora capito quale sia la natura dell’alleanza tra Severo e Garcia ma ha intenzione di indagare per arrivare a quella che secondo lui è la verità in questa vicenda. Intanto Prudencio e Lola sono pronti per iniziare una nuova vita insieme senza aver paura delle minacce che Francisca potrebbe far loro. Prudencio infatti ha avvisato la Montenegro: qualora dovesse provare a far del male a Lola, lui potrebbe rivelare i segreti che riguardano suo marito…

Le anticipazioni de Il segreto ci rivelano che Maria continuerà a insistere per fare le sue terapie con gli aghi ma sarà molto delusa dal fatto che Dori sembra invece voler interrompere il trattamento. C’è però la sensazione che tra Dori Vilches e Fernando Mesia ci sia un rapporto particolare, è possibile che i due abbiano una relazione? Maria cerca di studiare le mosse di entrambi per comprendere la situazione…Intanto Prudencio e Lola decido sono fidanzarsi mentre in paese tutti apprendono che Ester è la figlia di Don Berengario, adesso Dolores ha davvero qualcosa di cui parlare e i pettegolezzi continuano…

Lola ha accettato l’anello di fidanzamento che Prudencio le ha regalato. Adesso possono annunciare anche ai loro amici che il fidanzamento è ufficiale. Prudencio pensa che le sue minacce a Francisca siano servite a qualcosa ma invece non è così perchè la donna si prepara alla vendetta…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani