Una vita anticipazioni: Lucia è in pericolo, Telmo vuole salvarla ma non sa cosa fare

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita con le ultime news da Acacias 38. Lolita entra a far parte della famiglia di Ramon ma la ragazza si sente leggermente disagio visto che ha sempre fatto la domestica e non sa bene come comportarsi. Trini e Ramon cercano di metterla a suo agio ma non è semplice…Intanto Lucia riceve le cure mediche del caso e sembra stare meglio: che cosa è successo davvero, chi ha fatto mettere il liquido che ne ha causato la caduta dalle scale? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 11 febbraio 2020. Una vita ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5 con una puntata da non perdere.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 FEBBRAIO 2020

Fra Guillermo si rende conto che ad Acacias 38 sta succedendo qualcosa di molto strano. Capisce che Telmo non è sincero al 100 % con lui per questo prova a capire quello che realmente è successo a Lucia. Sa bene che il sacerdote non potrebbe mai fare del male alla ragazza della quale forse si è anche innamorato ma si rende conto che sta succedendo qualcosa di complicato. Ed effettivamente il frate non sbaglia anche se non potrebbe mai immaginare che dietro le preoccupazioni di Telmo ci sono le minacce del priore che vuole i soldi di Lucia e sarebbe disposto a tutto pur di ottenerli…

Che cosa succederò, Fra Guillermo si renderà conto di quello che si sta tramando? Telmo riuscirà a proteggere Lucia da chi le vuole fare del male? Lucia intanto è tornata a casa dove riceve le cure delle persone a lei care. Celia le racconta quello che è successo al matrimonio visto che Lucia non sembra ricordare molto. Anche padre Telmo va a farle visita sempre più preoccupato del fatto che qualcuno possa provare di nuovo a farle del male…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 11 febbraio 2020 su Canale 5.