Il segreto anticipazioni: la scuola chiude, Francisca trama contro Prudencio e Lola

Prudencio pensa che Francisca non sarà di ostacolo nella sua relazione con Lola ma non sa che sta prendendo un grande abbaglio e infatti la Montenegro ha già in serbo le prossime mosse. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto in onda domani 12 febbraio 2020. Come avrete visto Fernando Mesia sta tramando con Garcia Morales ma per il momento nessuno immagina che tra i due ci sia un collegamento anche se Carmelo e Irene stanno andando avanti con le loro indagini…

Non ci resta quindi che scoprire quello che succederà nelle prossime puntate della soap iniziando proprio dalla puntata di domani che ci aspetta come sempre alle 16,36 su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 FEBBRAIO 2020

Prudencio ha deciso di fare una cosa speciale per Lola e ha deciso di organizzare una sorta di caccia al tesoro per chiederle di diventare sua moglie e chiede a Matias di dargli una mano per riuscirci. Matias accetta chiaramente…Ma i due ragazzi non sanno che Francisca sta tramando alle loro spalle. E’ vero ha anche altre cose più importanti a cui pensare ma non vuole che i due ragazzi stiano insieme…

Le mosse di Garcia Morales contro gli abitanti di Puente Viejo non sono terminate. Irene scopre che il dottor Zabaleta è stato mandato in un paese vicino e non è più il dottore del paese non solo, pare che nei prossimi giorni sarà anche chiusa la scuola. Tutto questo manda al manicomio Carmelo che non riesce a credere che l’ultima cosa per cui Adela aveva lottato possa essere cancellata.

Maria è convinta che sia stato Fernando a chiedere a Dori di fare dei trattamenti meno faticosi. Lui nega di fronte alla Castaneda ma una volta rimasto da solo si comprende che ancora una volta è lui che sta tramando contro la ragazza…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 12 febbraio 2020.