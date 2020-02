Una vita anticipazioni: ad Acacias 38 tranelli e bugie per avere i soldi di Lucia ma Telmo non ci sta

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita! Come avrete visto le condizioni di salute di Lucia sono buone, nonostante la caduta la ragazza si è ripresa e sta meglio. Al momento nessuno riesce a capire cosa sia successo anche se delle domestiche dicono di aver visto uno strano liquido sulle scale. Anche Telmo esclude che si sia trattato di un incidente e pensa che ci sia Espineira dietro tutto. L’uomo ha giurato di vendicarsi e forse lo sta per fare. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo iniziando proprio dalla trama della puntata di domani 12 febbraio 2020 con le ultime news da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 FEBBRAIO 2020

Telmo ha il sospetto che sia stato il priore Espineira ad attentare alla vita di Lucia e ne parla apertamente con frate Guillermo. Visto il successo del precedente combattimento, diversi scommettitori invitano Tito ad affrontare un pugile francese. Iñigo, che ha deciso di diventare il promotore sportivo del conoscente, si impegna affinché l’incontro vada effettivamente in porto…Lucia si rende conto che prova ancora qualcosa per Telmo ma non sa come gestire la situazione e dopo quello che Samuel ha fatto per lei anche in questa occasione forse pensa che sposarlo sia davvero la soluzione migliore…

Telmo sa bene che Lucia potrebbe rischiare molto e sa anche che le minacce del suo priore continueranno. Ma che cosa può fare per evitare che la ragazza possa essere di nuovo in pericolo? Deve davvero avere una relazione peccaminosa con lei come gli è stato chiesto, in modo da rovinare per sempre la sua reputazione? E’ questo l’obiettivo di Espineria che punta solo ai soldi di Lucia e per questo motivo non vuole che la donna si sposi con Samuel. Ma che cosa succederà? Lo scopriremo chiaramente solo nelle prossime imperdibili puntate di Una vita.