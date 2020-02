Il segreto anticipazioni: Francisca medita vendetta, Puente Viejo ancora in pericolo

Per qualcuno la vita a Puente Viejo trascorre in grande tranquillità ma molto presto in paese potrebbe succedere di tutto…Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 13 febbraio 2020. Che cosa succederà? Prudencio è convinto che Francisca non abbia intenzione di ostacolare la sua relazione con Lola. Maria non sa che genere di rapporto ci sia tra Dori e Fernando Mesia mentre sul giovane indagano anche Carmelo e Irene, ormai sempre più convinti del fatto che dietro alle ultime disgrazie accadute in paese ci sia proprio il suo zampino. Dopo aver cacciato il dottore da Puente Viejo, adesso Garcia Morales si prepara anche a chiudere la scuola, un gesto che Carmelo non può sopportare in nessun modo, si prepara quindi a fare la sua mossa…

Insomma sta per succedere davvero di tutto a Puente e noi come sempre nelle nostre anticipazioni vi raccontiamo i dettagli.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 FEBBRAIO 2020

Prudencio e Lola si fidanzano e progettano anche il loro matrimonio ma non sanno che Francisca sta tramando alle loro spalle. I due credono che la donna li lascerà in pace dopo le minacce del giovane ma non è così. Raimundo invita sua moglie a occuparsi di cose più urgenti e le suggerisce di chiamare un medico a sue spese visto che il dottor Zabaleta è stato mandato via.

Tiburcio invita sua moglie e scusarsi con Ester di quello che è successo. Le due in qualche modo si chiariscono ma la giovane figlia di Berengario non sembra essere molto contenta di quello che è successo. Ma succede anche qualcosa che nessuno si aspetta. A casa di Berengario bussa don Anselmo che con sua grande sorpresa trova in quella che è stata la sua casa, una donna…Che cosa succederà?

Intanto Carmelo e Irene vanno avanti con le loro indagini ma sanno bene che per ottenere quello che desiderano hanno bisogno di prove. Non hanno a che fare con uno stupido, la furbizia di Fernando Mesia è cosa nota a tutti per cui devono stare davvero molto molto attenti…