Una vita anticipazioni: Lucia vuole sposare Samuel e lasciare Acacias 38. Telmo medita

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 13 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio quelle che sono le ultime notizie da Acacias 38. Avrete visto che Lucia è tornata a casa, solo qualche ematoma dopo la caduta. La ragazza ha avuto modo di parlare con Telmo e ha capito che probabilmente per loro non c’è un futuro insieme. Non le resta quindi che accettare la proposta di matrimonio di Samuel. Ma Lucia non sa che il priore ha dato un incarico ben preciso a Telmo: non può lasciare che la donna si sposi e che quindi Samuel possa gestire la sua eredità…Insomma anche se lei non lo sa, Telmo sta cercando di salvarle la vita evitando di obbedire agli ordini di Espineira…

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani, qualcuno riuscirà a salvare Lucia dalle trame di tutte le persone che ruotano intorno a lei?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 13 FEBBRAIO 2020

E’ vero che Telmo ha detto a Fra Guillermo di quello che prova per Lucia ma pare che non abbia detto proprio tutto su quello che è successo nei mesi precedenti…E allora c’è qualcuno che vuole raccontare tutto al suo mentore…Sentite le accuse del fraticello, il priore fa sapere a Guillermo che qualche tempo prima Telmo è stato ritrovato, privo di vestiti, al fianco di Lucia Alvarado. Quest’ultima, intanto, fissa la data delle sue nozze con Samuel, anche se si fa promettere dal fidanzato che, una volta pronunciati i voti, lasceranno immediatamente Acacias.

Samuel felicissimo per la risposta che Lucia gli ha dato non vede l’ora di sposarla. E anche Celia sembra essere contenta per questa notizia: è pronta ad aiutare la sua cara Lucia con i preparativi delle nozze, vuole che tutto sia all’altezza di questo grande giorno..

Ma questo matrimonio si farà? Ve lo racconteremo nelle prossime anticipazioni di Una vita. Continuata e leggerci per scoprire tutti i dettagli!