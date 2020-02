Beautiful anticipazioni: Zoe vuole dire tutto a Hope, Reese trema

Katie non riesce a credere che Thorne se ne sia andato e abbia deciso di lasciarla ma a quanto pare l’uomo non vuole più continuare questa relazione. Senza darle neppure la possibilità di rendersi conto di quello che stava accadendo, Thorne ha preso le sue cose ed è andato via, tornando a Parigi…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 14 febbraio 2020. Come avrete visto Zoe è rimasta molto turbata da quella che è stata la rivelazione fatta da Flo e non riesce a credere che suo padre abbia avuto il coraggio di fare credere a due persone che la loro bambina è morta. Non sa davvero come tutto questo sia possibile ed è sotto choc per questa rivelazione…Hope invece decide di andare a casa di Steffy per darle una mano. La cosa colpisce Steffy perchè crede che Hope debba stara un po’ più lontana dalle bambine perchè potrebbe legarsi troppo. Non ha però la forza di dire quello che prova a Hope…

Reese intanto è tornato a Los Angeles per affrontare sua figlia: con le sue parole la convincerà che non deve in nessun modo raccontare a Hope e Liam quello che è successo davvero? La convincerà di non dire nulla neppure a Steffy che ha adottato la piccola Phoebe senza sapere chi fosse davvero? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 FEBBRAIO 2020

Reese non può fare altro che raccontare a Zoe tutto quell che è successo con la piccola Beth. Ormai è tardi per pensare di raccontare una versione diversa e la ragazza resta sconvolta da quello che suo padre ha fatto. Flo si giustifica provando a spiegare le sue ragioni e Reese vorrebbe che Zoe capisse che non aveva altra scelta. Ma la ragazza non ha nessuna intenzione di stare zitta e non vuole sentire ragioni: sembra essere convinta della scelta da prendere. Dirà tutto a Hope ma lo farà davvero?

Possiamo solo dirvi che il momento della verità non è ancora arrivato e la sofferenza per Hope e Liam che non sanno nulla durerà ancora…