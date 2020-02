Beautiful anticipazioni: Zoe va da Steffy per dirle tutto, colpo di scena in arrivo

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda sabato 15 febbraio 2020? Lo scopriamo subito con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e che ci rivelano quello che accadrà in questa imperdibile nuova puntata della soap americana. Facciamo il punto della situazione: Reese è tornato da Londra perchè Flo gli ha detto che Zoe stava indagando su quello che è successo con l’adozione. Il dottore ha deciso di tornare in città per chiedere a sua figlia di fidarsi delle sue azioni e per spiegare i motivi per i quali è stato costretto a fare determinate cose. Zoe non riesce a credere che suo padre possa esser arrivato a tanto…

Nel frattempo Steffy è molto preoccupata per il rapporto morboso che Hope sta creando che Phoebe e non sa se sia una cosa positiva per lei. Thorne invece a grande sorpresa, ha detto a Katie che ha intenzione di divorziare perchè ha capito che lei potrebbe essere ancora molto legata a Bill…La Logan è rimasta scioccata da questa rivelazione…Katie parla con Wyatt di quello che è successo con Thorne e gli dice che l’uomo ha già preparato tutti i documenti per chiedere l’annullamento.

E adesso che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 15 FEBBRAIO 2020

Zoe alla fine prende la sua decisione, non le interessa tutta la storia che suo padre le ha raccontato. Steffy deve sapere che la bambina è stata adottata con l’inganno e deve sapere che cosa è successo davvero a Phoebe. Le parole di Reese non hanno convinto in nessun modo Zoe che alla fine ha deciso di andare proprio da Steffy per raccontare tutto…Quando arriva a casa della giovane Forrester, insieme a Xander, si rende conto che la piccola è davvero molto amata…E allora capisce che forse Phoebe sta nel posto giusto e non dice nulla a Steffy, almeno per il momento.

Ma quanto sarà in grado di tenere questo segreto?

Appuntamento a domani con Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. A seguire una puntata speciale del sabato di Amici.