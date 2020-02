Beautiful anticipazioni: Hope vuole lasciare Liam mentre Zoe sceglie di tacere

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani 16 febbraio 2020? Beautiful torna anche domenica con una puntata come sempre da non perdere. Facciamo il punto della situazione: avrete visto che Reese è stato costretto a dire tutto a Zoe. La ragazza quindi ha scoperto che la piccola Phoebe è in realtà la bambina che Hope e Liam aspettavano e che erano pronti ad amare con tutto il loro cuore. Questa notizia l’ha devastata e ha subito pensato che i diretti interessati avrebbero dovuto sapere tutto. Poco sembrava importarle il fatto che suo padre potesse rischiare anche il carcere, per via di tutto quello che aveva fatto. Zoe quindi era andata da Steffy per dirle tutto ma vedendo con quanto amore la donna si stava occupando di Phoebe alla fine non ce l’ha fatta.

Ma quanto terrà questo segreto? E che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 FEBBRAIO 2020

Zoe si è resa conto che non ce la fa a dire a Steffy che la bambina che ha appena adottato non potrà stare con lei perchè non è sua figlia. Anche se sa bene che Hope e Liam stanno ancora soffrendo moltissimo visto che credono che la bambina che aspettavano sia morta. Zoe per il momento non se la sente di dire al verità a nessuno e comunica a Reese la decisione che ha preso. Il suo segreto al momento è ancora al sicuro…

Hope parla con sua madre di tutto quello che sta succedendo in questo momento della sua vita e le dice che si rende conto del fatto che Liam meriti quello che lei non le può dare. Lui potrebbe avere una bella famiglia al fianco di Steffy, con la piccola Kelly sua figlia e con Phoebe…Brooke è sconvolta dalle parole di Hope ma si rende conto di tutta la grande sofferenza che la ragazza sta provando in questo momento…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domenica su Canale 5. Vi ricordiamo che domenica si va in onda alle 14,00 e non alle 13,40.