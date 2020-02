Il segreto anticipazioni: Carmelo vuole smascherare l’alleanza tra Mesia e Garcia Morales, il piano

Che cosa sta per succedere a Puente Viejo? Mentre il bacino continua a riempirsi, il tempo stringe e gli abitanti del paese hanno sempre meno tempo per fermare tutto ma Garcia Morales non sembra essere dalla parte dei paesani. Il motivo? Carmelo sembra non avere dubbi: c’è qualcosa di personale e decide di organizzare un piano per dimostrare quello che sta dicendo, coinvolgendo anche Severo…Non ci resta che scoprire di che cosa si tratta con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 17 febbraio 2020. La soap torna in onda alle 16,35 circa con un episodio da non perdere, ecco le anticipazioni!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 17 FEBBRAIO 2020

Carmelo è convinto delle sue ragioni e chiede a Severo di fidarsi di lui per dimostrare che Fernando Mesia è un uomo perfido e che dietro alla questione del bacino c’è anche il suo zampino…E infatti viene organizzata una riunione alla quale partecipano Garcia Morales Fernando e anche il sindaco. Carmelo con una scusa dice che deve andare via ma sta facendo tutto di proposito per giungere al suo scopo: dimostrare che tra i due ci sia qualcosa. E infatti, una volta rimasti da soli, Fernando Mesia e Garcia Morales confabulano e si capisce che sono alleati. Quali saranno quindi adesso le prossime mosse da fare? I nemici sono difficili da combattere…Nel frattempo Irene inizia a fare le indagini che Maria le ha chiesto di condurre su questa Clara per capire che cosa sia successo…

Prudencio si rende conto di essere seguito ma non immagina che dietro a tutto questo c’è ancora una volta lo zampino di Francisca che non si è affatto arresa di fronte alle sue minacce anzi…

Anche Lola inizia a credere di essere seguita: è in pericolo di vita?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda il 17 febbraio 2020 su Canale 5.