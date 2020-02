Il segreto anticipazioni: Maria teme per la sua vita, Fernando potrebbe ucciderla?

Maria si è fidata di Fernando Mesia per troppo tempo ma adesso ha capito che probabilmente ha sbagliato, che aveva ragione Francisca nel ricordarle tutto quello che l’uomo era stato in grado di fare in passato. Forse la Montenegro aveva capito tutto come ha capito tutto anche Carmelo che cerca di trovare però delle prove concrete che possano dimostrare il coinvolgimento del Mesia in tutto quello che è successo negli ultimi mesi a Puente Viejo. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano la trama della puntata di domani 18 febbraio 2020.

Maria ha deciso di chiedere aiuto a Irene senza immaginare che la donna in qualche modo sta già indagando su Fernando Mesia dopo che il sindaco ha capito che ci deve essere un accordo tra lui e il sottosegretario. Maria inizia a pensare che potrebbe persino rischiare la sua vita…Dolores continua a credere che Ester abbia un secondo fine e decide di indagare sul suo conto mentre Berengario sembra essere invece pronto a fare di tutto per aiutare sua figlia visto che in passato non lo ha potuto fare.

E nella puntata de Il segreto in onda domani 18 febbraio 2020 che cosa succederà? Ecco per voi le anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 FEBBRAIO 2020

Garcia Morales accetta di incontrare Fernando e Carmelo; a causa di un diverbio, il Leal lascia a metà gli incontri. In questo modo Fernando resta da solo con il sottosegretario e si scopre che i due sono degli alleati segreti. Lola ha l’impressione che qualcuno la stia inseguendo: Prudencio è entrato, infatti, nuovamente nel mirino di Pablo Armero, il pericoloso strozzino. Il giovane Ortega non immagina quello che sta accadendo…Decide però di aggiornare suo fratello Saul sulle ultime novità. Vuole dirgli che sta per sposare Lola e raccontargli quanto accaduto nelle ultime settimane. Adesso che anche lui è felice vuole condividere queste emozioni!

Ma non ci sono solo buone notizie per Prudencio. Lola infatti ha paura di essere seguita…Nel frattempo Irene promette a Maria che farà tutto il possibile per aiutarla senza farsi scoprire anche se non sarà semplice…

Maria sta davvero rischiando la vita? Fernando Mesia fino a questo momento l’ha protetta ma se ci fosse in gioco la sua di vita, potrebbe davvero arrivare a tutto!

Il segreto ci aspetta domani con una nuova imperdibile puntata in onda su Canale 5 da non perdere.