Il segreto anticipazioni: il mistero di Clara e dei suoi figli mentre Lola e Prudencio rischiano la pelle

Maria ha capito che ha bisogno di aiuto e che potrebbe rischiare per questo ha deciso di convocare Irene con la speranza che nessuno sospetti niente. Ma chi era davvero Clara e che cosa hanno fatto Fernando Mesia e Dori alla donna? Cosa stanno tramando? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto e la trama della puntata di domani 19 febbraio 2020. Maria ha chiesto a Irene di indagare: che cosa scoprirà la moglie di Severo? E questa indagine della giornalista si potrà in qualche modo collegare con quella che Carmelo sta facendo su Fernando Mesia?

La giovane Castaneda non è la sola persona a essere in pericolo. Lola infatti si è accorta che c’è qualcuno che la sta seguendo e non sbaglia perchè Francisca non ha nessuna intenzione di rendere facile la vita a lei e a Prudencio, anzi…Dopo le minacce ricevute la donna vuole mettere in chiaro, qualora ce ne fosse bisogno, chi è che conta davvero…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 FEBBRAIO 2020

Il povero don Berengario sembra essere disposto ad aiutare Ester senza volere nulla in cambio, neppure le prove di quello che lei dice. La ragazza ha chiesto 500mila pesetas, una cifra assurda che però il sacerdote ha promesso di darle. Ester è in contatto con qualcuno al telefono e rivela che, una volta avuti i soldi, lascerà il prete e se ne andrà. Ma perchè sta facendo tutto questo?

Carmelo ha finalmente riunito Garcia e Fernando Mesia. Adesso ha le prove per dimostrare che i due si conoscono e che stanno tramando contro Puente Viejo. Come aveva immaginato Raimundo infatti, ci sono delle questioni personali che spingono il sottosegretario a odiare così tanto gli abitanti di Puente Viejo…

Maria attende con ansia di ricevere delle notizie da Irene che sta indagando per capire chi è Clara, che cosa le è successo e quale potrebbe essere il legame di Dori con quella donna…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 19 febbraio 2020.