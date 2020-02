Beautiful anticipazioni: Hope vuole il divorzio, Liam accetterà per tornare da Steffy?

A Katie non resta che riflettere su quella che è stata la scelta di Thorne non può fare molto altro. L’uomo ha deciso di lasciarla e Katie crede che il fatto che Bill sia tornato a essere “un buon padre di famiglia” abbia fatto cambiare molto Thorne. Certo non si aspettava un divorzio ma alla fine la decisione è stata presa. Scopriamo che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful con le anticipazioni e la trama della puntata in onda domani 20 febbraio 2020.

Avrete visto quanto Hope sia insofferente e voglia fare qualcosa per Liam. Dopo la morte di Beth ha paura che non potrà essere più una brava madre e per questo motivo inizia a pensare che ci sia una sola cosa da fare: chiedere il divorzio a Liam. Nel frattempo Zoe, la sola persona che potrebbe rimettere tutto a posto con una confessione, continua a tacere; ma quanto durerà questo silenzio? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 FEBBRAIO 2020

Dopo aver passato molto tempo in casa con la piccola Phoebe e con Kelly, Hope si rende conto che suo marito ha bisogno di una vita serena che lei al momento non gli può dare. Sembra essere realmente convinta di non poter fare nulla per Liam e decide che è arrivato il momento di mettere fine a questo matrimonio. Liam ha bisogno di essere un padre e lei non può offrirgli nulla al momento per cui pensa di lasciarlo andare. Ma Liam vuole davvero questo? Ha davvero bisogno di altro ?

Bill si mostra preoccupato per Katie dopo tutto quello che è successo con Thorne e non vuole che il piccolo Will soffra. Wyatt ha parlato con Sally e adesso ha una proposta da fare a suo padre…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 20 febbraio 2020.