Il segreto anticipazioni: Fernando Mesia è finito? Maria, Irene e Carmelo vicini alla verità

In queste puntate il pubblico che segue con grande passione Il segreto si starà chiedendo che fine farà Puente Viejo ma non solo…Tanti piccoli misteri si stanno sviluppando in queste puntate della soap. Ad esempio Maria ha capito di essere in pericolo di vita e ha chiesto a Irene di indagare sulla storia di Clara, pensando che Dori possa in qualche modo volerle fare del male senza però sapere che l’infermiera e Fernando Mesia sono amanti…Intanto senza che Maria sappia nulla, anche Carmelo sta indagando su quello che Fernando Mesia ha fatto negli ultimi mesi e ha scoperto che l’uomo e Garcia Morales sono alleati…Insomma tutti i nodi stanno per venire al pettine mentre intanto il bacino continua a riempirsi e il paese potrebbe esser presto invaso dall’acqua…

Cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 20 febbraio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni e le ultime notizie che arrivano da Puente Viejo, eccole per voi…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 FEBBRAIO 2020

Lola continua a essere inseguita. Lei e Prudencio non immaginano che Francisca sta tramando ancora contro di loro…Nel frattempo Don Berengario dice a Ester che le darà tutti i soldi ma non sa che la ragazza ha intenzione di andarsene via con il bottino…Il suo è un grande inganno e il povero sacerdote non immagina nulla…

Carmelo ha capito che Garcia Morales e Fernando Mesia sono alleati. Il sottosegretario è lo zio di Maria Elena e il Mesia gli ha fatto credere che la bomba sia stata messa da qualcuno di Puente Viejo, ecco il motivo per il quale l’uomo vuole distruggere il paese. Il sindaco decide di pensare a un piano ma non vuole coinvolgere Francisca perchè teme che Fernando possa scoprire tutto. D’altro canto Fernando ha capito che forse Carmelo sta indagando sul suo conto e parla con Severo degli strani atteggiamenti del suo amico…E’ chiaro però che Severo e Carmelo stiano cercando di mettere in trappola il Mesia…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 20 febbraio 2020.