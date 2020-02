Una vita anticipazioni, Lucia vuole rimandare le nozze ma Samuel la blocca: il matrimonio s’ha da fare

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 20 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 dove, come avrete visto, i colpi di scena non mancano mai. Facciamo il punto della situazione: Padre Telmo era felicissimo perchè il suo mentore Fra Guillermo era arrivato in città per passare del tempo insieme a lui ( anche se non sapeva che si trattava di un viaggio organizzato da Samuel). Mai il prete avrebbe potuto immaginare che il frate sarebbe stato ucciso e così è stato. Al momento quindi si indaga per capire chi sia l’assassino e tutti gli indizi sembrano portare a Ursula che in passato ha già dimostrato di essere una spietata assassina.

Telmo però non riesce a credere che la donna possa esser arrivata a tanto. Lucia, sconvolta da quanto sta accadendo, ma soprattutto dalla notizia dell’aborto di Celia, chiede a Samuel, per l’ennesima volta, di rinviare le nozze. L’Alday ovviamente è in disaccordo con la sua fidanzata ma non le può mostrare di certo tutta la rabbia che cova dentro, deve necessariamente continuare a fingere…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 FEBBRAIO 2020

Preoccupata per il clima luttuoso che si respira a calle Acacias, Lucia propone a Samuel di posticipare la data delle nozze, soprattutto ora che Celia ha perso il bambino che aveva in grembo. Pressato psicologicamente da Jimeno Batán, che vuole avere i soldi dell’eredità dei Marchesi di Valmez che gli deve, l’Alday rifiuta però di procedere in tale direzione. Mendez interroga Fabiana per capire che tipo di tisana ha dato ad Ursula il giorno in cui Frate Guillermo è stato ucciso…Le vicine di casa di Celia le stanno vicine in questo momento molto difficile per lei…

Le indagini di Mendez serviranno a capire chi è davvero l’assassino del frate? I telespettatori di Una vita puntano il dito su Espineira che, in accordo con Samuel, potrebbe aver agito per fermare il frate. Sarà stato davvero l’Alday a ordinare l’ennesimo delitto? Non è la prima volta che si macchia le mani di sangue, ci si può davvero aspettare di tutto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 20 febbraio 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.