Beautiful anticipazioni: i silenzi di Zoe condannano Hope a restare da sola, scoprirà mai la verità su Phoebe?

Sally torna a pensare a tutto quello che è successo mesi prima, quando lei sognava di aprire di nuovo la Spectra. Non può dimenticare che Bill ha fatto distruggere tutto, mettendo persino a rischio la sua vita e quella di Liam. Adesso però le cose sono cambiate e la ragazza sta insieme a Wyatt anche per questo pensa che forse per Bill è arrivato il momento di riscattarsi…Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano quello che succederà nella puntata di domani 21 febbraio 2020 quando Wyatt chiederà a suo padre di far entrare in azienda anche Sally nonostante tutto quello che è successo tra di loro…Nel frattempo la piccola Phoebe continua a vivere con Steffy senza che nessuno abbia qualcosa da dire sulla sua vera identità. Zoe tace, ma resisterà a lungo?

Scopriamo quindi i dettagli con le anticipazioni di Beautiful e la trama della puntata di domani 21 febbraio 2020…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 FEBBRAIO 2020

Brooke nelle ultime settimane ha avuto uno scontro con Steffy. La Logan infatti pensava che adottare una bambina in questo momento non era forse la migliore decisione. Rendendosi però conto che Hope è comunque legata alla piccola Phoebe e anche a Steffy, chiede proprio a lei di darle una mano. Hope però sembra aver preso la sua decisione. Crede infatti che Liam meriti una vita diversa e pensa di non potergli dare quello di cui ha bisogno, per questo è intenzionata a lasciarlo…

Nel frattempo Bill, che vuole rimediare a tutti gli errori che ha commesso in passato, decide di accettare la proposta di Wyatt. E così anche Sally potrà lavorare per la Spencer, ma questo significa anche che ci saranno delle possibilità per un ritorno della Spectra? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate!

Beautiful ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5 e poi si andrà in onda anche sabato e domenica con due episodi da non perdere.