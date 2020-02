Il segreto anticipazioni: Maria scopre chi è Clara e la verità su Dori e Fernando, cosa farà adesso?

Maria rischia davvero la vita a causa della strana alleanza che c’è tra Fernando Mesia e Dori? Irene scoprirà chi era Clara e quello che Mesia vuole fare? Cresce l’ansia per i fans de Il segreto che vogliono scoprire cosa sta realmente tramando il Mesia mentre il paese rischia di essere travolto dalle acque. Come avrete visto nella puntata de Il segreto in onda oggi, Fernando Mesia e Garcia Morales si conoscono molto bene…Le anticipazioni per la puntata de Il segreto in onda domani 21 febbraio 2020 ci rivelano infatti che i due sono in qualche modo parenti. Garcia Morales infatti è il padre di Maria Elena, moglie defunta del Mesia ed è stato convinto da Fernando, che la bomba sia stata messa dai paesini in una sorta di faida che vede alcuni abitanti di Puente Viejo protagonisti. E’ questo il vero motivo per il quale l’uomo vuole cancellare il paese senza starci troppo a pensare…

Vediamo le ultime news da Puente Viejo con le anticipazioni e la trama di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 21 FEBBRAIO 2020

Lola e Prudencio si rendono conto che da qualche giorno sta succedendo qualcosa di molto strano ed entrambi arrivano a pensare che dietro a tutto ci sia donna Francisca.

Ester si prepara a raccogliere tutti i soldi che Don Berengario ha deciso di darle ma è così sfacciata da non rendersi conto che sta flirtando con Matias davanti a tutti una cosa che non passa inosservata agli occhi di Marcela che inizia a sospettare della ragazza come del resto fa da tempo anche Dolores…Berengario intanto racconta a don Anselmo quello che sta succedendo e gli dice di essere pronto a tutto per aiutare sua figlia anche per questo ha deciso di vendere le terre che ha ereditato…

Irene sta cercando tutte le informazioni da dare a Maria e si prepara a raccontare alla ragazza quello che è successo realmente a Clara. Maria adesso deve decidere come usare le informazioni di cui è in possesso…Che cosa farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 21 febbraio 2020 su Canale 5.