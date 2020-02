Una vita anticipazioni: Samuel e Lucia vicini alle nozze, nessun impedimento in vista

Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita Samuel non ha nessuna intenzione di annullare o rimandare il matrimonio con Lucia. Questa volta non cederà alle richieste della ragazza anche perchè ormai non ha più tempo: deve ripagare i debiti che ha con gli strozzini, ne vade la sua vita…Lucia ovviamente non immagina neppure tutto quello che l’Alday ha tramato alle sue spalle: potrebbe scoprire la verità prima del matrimonio? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 21 febbraio 2020. La soap ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5. Vi ricordiamo che, dopo lo stop del sabato, si tornerà alla domenica con due puntate assolutamente da non perdere.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 FEBBRAIO 2020

Samuel e Lucia fanno visita a Padre Telmo che non sembra molto felice di vederli. Il sacerdote è ancora molto turbato per la morte di Fra Guillermo, il funerale sta per essere celebrato. Samuel pretende che Lucia stia al suo fianco e provi a dimostrare di essere felice quando è con lui. Mentre sono seduti insieme alla Deliciosa arriva Mendez con delle domande su quello che è successo. Per il momento anche se ci sono dei sospetti su Fabiana la donna non è stata arrestata. Lucia risponde alle domande di Mendez sottolineando che Padre Telmo mai avrebbe potuto fare del male a un uomo che considerava fondamentale nella sua vita. Samuel è scocciato dal fatto che la donna si spenda nella difesa del prete, dalle parole di Lucia traspare tutto il sentimento che prova per il prete…

Finalmente ad Acacias 38 arriva Felipe che viene informato su tutto quello che è successo a Celia nelle ultime settimane e nelle ultime ore in particolare. L’uomo cerca di consolare sua moglie che dopo l’aborto sembra essere molto provata. Anche padre Telmo va a fare visita a Celia incrociando nuovamente Lucia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 21 febbraio 2020 su Canale 5.