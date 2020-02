Il segreto anticipazioni: Maria smaschera Dori, Fernando si sbarazzerà dell’infermiera per evitare il peggio?

Come avrete visto, negli ultimi episodi de Il segreto, Maria ha chiesto aiuto a Irene per capire chi è davvero Dori e che cosa nasconde nel suo passato. In poche ore la giornalista ha trovato indicazioni utili per la sua indagine personale e per mettere in guardia Maria dopo quello che ha scoperto. La Castaneda quindi si appresta a capire quali mosse fare: dirà tutto a Fernando? Dirà tutto a Dori? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domenica 23 febbraio 2020. Vi ricordiamo infatti che anche questa settimana la soap non andrà in onda al sabato.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

Maria alla fine decide di raccontare a Dori che sa tutto del suo passato…Maria ha infatti scoperto che Dori si era innamorata del proprietario di un ospedale e che aveva ucciso sua moglie, Clara, e forse anche i suoi bambini. Le indagini erano state svolte e si era capito che la Vilches fosse responsabile di quanto accaduto. Pare che Dori sia stata poi ricoverata in una casa di cura per malattie mentali. E’ possibile che abbia conosciuto in quel posto Fernando Mesia e che si sia innamorato di lui in quella occasione? Maria al momento ignora che la sua infermiera e il Mesia sono amanti e pensa di essere si in pericolo, ma non sa che anche Fernando conosce la vera identità della donna…

Quando don Berengario spiega a Don Anselmo quello che vuole fare con Ester, il prete inizia ad avere dei sospetti perchè stenta a credere che una ragazza possa avere bisogno di così tanti soldi…E il prete ha dei dubbi ma non è il solo a credere che forse Ester non è chi dice di essere…E’ o non è la figlia di Don Berengario? Lo scopriamo chiaramente nelle prossime puntate de Il segreto quando tutta la verità su questa vicenda verrà a galla…

Appuntamento a domenica quindi con una nuova puntata del Segreto.