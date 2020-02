Una vita anticipazioni: Ursula ha davvero ucciso il frate o qualcuno vuole incastrarla?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 23 febbraio 2020 su Canale 5? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni e le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della puntata doppia in onda alla domenica. Come avrete visto continuano i preparativi per il matrimonio di Lucia e Samuel. L’Alday infatti non ha voluto in nessun modo ascoltare le richieste di Lucia e il matrimonio si farà anche se Celia ha perso il bambino e non è dell’umore adatto per una cerimonia di questo genere. Intanto nel quartiere si cerca ancora l’assassino di Fra Guillermo e Mendez porta avanti le sue indagini…Trini intanto si sente davvero molto in colpa per quello che è successo a Celia…

Vediamo dunque che cosa succederà nella puntata lunga di Una vita che ci aspetta alle 14,30 di domenica e andrà in onda fino alle 16,30 per poi dare la linea a Il segreto.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

Telmo spiega a Fra’ Bartolomè che, poco prima del misterioso omicidio di Frate Guillermo, stava pensando di lasciare il sacerdozio. Scosso per la perdita del bambino, Felipe accusa Trini di aver causato l’aborto di Celia; Ramon decide di non intervenire, dopo aver parlato della questione con la moglie. Per far sì che il Signore permetta al nipotino di guarire, Susana incomincia ad indossare abiti “casti” e scuri. Iñigo non interrompe la sua collaborazione con Tito, anche se lo sprona ad essere più responsabile.

Nonostante la furia di Felipe, Celia decide di incontrare Trini per fare pace con lei. Scoperto da Celia che Ursula ha discusso con Frate Guillermo, Mendez interroga anche Fabiana sull’omicidio; il commissario dà poi ordine di perquisire la canonica e procedere all’arresto dalla Dicenta quando, tra le sue cose, trova l’arma del delitto. Ma siamo davvero sicuri che sia stata Ursula a uccidere il frate e perchè se mai fosse stata lei avrebbe dovuto conservare l’arma usata?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 23 febbraio 2020 su Canale 5.