Beautiful anticipazioni: Liam non vuole lasciare Hope ma lei non demorde, arriva il divorzio?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 23 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap americana che anche questa settimana ci aspetta alla domenica! Come avrete visto negli ultimi episodi, Wyatt ha iniziato a collaborare di nuovo con suo padre e spera che Bill gli dia il permesse per rimettere in piedi, insieme a Sally, la Spectra. Katie fa i conti con la separazione da Thorne e continua a non capacitarsi di quanto accaduto. Steffy invece cerca di capire cosa può fare per aiutare Hope che sembra voler cacciare dalla sua vita Liam solo per fargli provare la gioia della paternità.

Liam non riesce a capire perchè Hope lo stia trattando con tanta freddezza. Vorrebbe stare vicino alla donna che ama ma Hope crede che in questo momento Liam meriti altro. E’ convinta infatti che il giovane abbia bisogno di una famiglia di cui prendersi cura, di sua figlia Kelly e lei in questo momento non gli può dare quello che vuole…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 23 FEBBRAIO 2020

Liam cerca di spiegare a Hope che potrà essere un buon padre anche restando al suo fianco. Potrà sempre essere presente nella vita di Kelly e potrà aiutare Steffy con la piccola Phoebe ma questo non significa che debba divorziare da lei. Hope se ne farà una ragione? Comprenderà che questo è quello che Liam vuole davvero?

Nel frattempo Wyatt continua a spiegare a Bill i motivi per i quali vuole lavorare al fianco di Sally e gli dice anche che da tempo non era così legato a una donna. Ma non perdete di vista questa situazione perchè molto presto nella vita di Wyatt arriverà una persona che stravolgerà tutto…

Appuntamento quindi a domani. Vi ricordiamo che la domenica Beautiful ci aspetta alle 14 per poi dare la linea alle 14,30 circa a Una vita.