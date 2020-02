Beautiful anticipazioni: Bill appoggia Hope, Liam dovrebbe accettare il divorzio

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 24 febbraio 2020. Inizia una nuova settimana all’insegna della soap di Canale 5 e le ultime news da Los Angeles ci rivelano che Liam è stato messo con le spalle al muro da Hope.La ragazza infatti continua a ribadire che suo marito merita di meglio, che ha bisogno di una persona al suo fianco che possa farlo sentire importante. Che deve essere un padre e che quindi il suo posto non è con lei ma con Steffy per crescere insieme la piccola Kelly. Liam però non vuole sentir parlare di questa ipotesi e ribadisce a Hope tutto il suo amore…

Nel frattempo Wyatt e Bill sono pronti per la nuova avventura nel mondo della moda. L’imprenditore infatti sembra voler accettare la proposta fatta da Wyatt che vuole rilanciare la Spectra anche con Sally. Bill sa di aver sbagliato in passato con la ragazza e di essere in debito con lei quindi accetta la proposta fatta da suo figlio.

Ma vediamo le anticipazioni e la trama di Beautiful di domani 24 febbraio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 FEBBRAIO 2020

Liam non sa che cosa fare con Hope. La moglie insiste per il divorzio: vuole che Liam viva felice, sia un padre, tutte cose che lei al momento non gli può dare. Il giovane decide di parlare con Bill di quello che Hope vuole fare e spiega a suo padre quelle sono le decisioni che sua moglie vorrebbe prendere. Bill non è molto colpito dalla cosa anzi, inizia a pensare che Hope non abbia tutti i torti. Consiglia quindi a Liam di valutare bene quello che deve fare perchè forse, la soluzione migliore, è davvero quella di lasciare Hope e ricominciare una vita al fianco di Steffy e della piccola Kelly…

Che cosa farà Liam ? Si lascerà convincere da Hope e anche da suo padre? Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful e con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5.