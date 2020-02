Una vita anticipazioni: per Telmo e Lucia un futuro da fidanzati nonostante Samuel?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 24 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama dei nuovi episodi su Canale 5. Come avrete visto Ursula è stata arrestata per l’omicidio di Fra Guillermo ma sembra essere evidente che la donna non ha nulla a che fare con la morte del mentore di Padre Telmo…Intanto si avvicina il giorno del matrimonio di Lucia e Samuel. Nonostante la richiesta della ragazza infatti, Samuel ha deciso di non annullare le nozze. Spera infatti che un momento di gioia per tutti ad Acacias 38 possa riportare l’armonia dopo gli ultimi avvenimenti. Ma quello che succede, Samuel di certo non se lo sarebbe mai aspettato. Il giorno del matrimonio infatti Lucia si presenta all’altare ma quando arriva il momento di dire si, non se la sente e annulla tutto. In chiesa c’è grande sgomento. Lucia non sa che nel frattempo Telmo ha rinunciato al sacerdozio, essendo innamorato della ragazza…L’ex prete ha anche promesso a Ursula che non permetterà che sia una persona innocente a pagare per quello che è accaduto…

Felipe è infuriato con Lucia perchè non doveva comportarsi come ha fatto. Se non voleva sposare Samuel, lo doveva dire prima…Cosa succederà quindi adesso ad Acacias 38? Scopriamolo con le ultime news, eccole per voi…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 FEBBRAIO 2020

Spiazzato dal rifiuto, Samuel insulta Lucia con epiteti poco carini di fronte a tutti gli invitati, costringendo Felipe a prendere le difese della parente. Intanto Tito vince il suo primo combattimento, cosa che inorgoglisce Iñigo. Jacinto si sente in colpa perché forse ha illuso più del dovuto la povera Marcelina; con l’aiuto di Servante cerca un modo per farsi perdonare. Una volta tornati a casa, Felipe si scaglia contro Lucia e la accusa per quello che è successo, avrebbe dovuto dire prima di non voler sposare Samuel. Trini intanto si sente poco bene…

Nel frattempo in soffitta le domestiche parlano di quello che è successo in chiesa. Carmen sottolinea che padre Telmo si è presentato in chiesa vestito senza l’abito talare, questo significa che non è più un sacerdote…Adesso quindi la domanda sorge spontanea: tra Lucia e Telmo potrebbe finalmente sbocciare l’amore che già da tempo entrambi provano? Samuel d’altro canto è finito: come pagherà tutti i debiti che ha?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 24 febbraio 2020.