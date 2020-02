Beautiful anticipazioni: Bill consiglia a Liam di scegliere Steffy, Hope non cede

Liam non riesce a credere che Hope sia pronta a rinunciare alla loro storia d’amore per dargli una vita serena…Per il giovane infatti è lei la persona più importante. Sconvolto dalle richieste di Hope, Liam ne parla con suo padre ma la risposta di Bill non è forse quella che il giovane si aspettava…Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 25 febbraio 2020 ci rivelano che Bill dirà a Liam che forse davvero la cosa migliore per tutti è quella di vivere con Steffy e crescere insieme a lei le due bambine. Ma Liam non sembra essere affatto convinto che questa sia la cosa migliore da fare…Nel frattempo Wyatt si prepara per ricominciare a lavorare insieme a Sally ma non solo: vuole che Bill approvi il loro progetto e spera di non deludere suo padre…

Vediamo quindi le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 25 febbraio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 FEBBRAIO 2020

Wyatt sembra essere di nuovo realmente felice. Ha al suo fianco la donna che ama e adesso insieme a lei potrà anche realizzare il sogno lavorativo. Bill infatti sembra essere felice di stare al fianco di Wyatt in una nuova impresa: il rilancio della Spectra Fashion. Pare infatti che Bill sia pronto ad accettare il piano di lavoro che suo figlio e Sally hanno proposto…Insieme quindi si preparano al rilancio della casa di moda.

Liam è ancora molto turbato. Non sa davvero che pesci prendere. Non è innamorato di Steffy e non riesce a credere perchè dovrebbe lasciare Hope per stare al suo fianco. Ma Bill e Hope continuano a insistere…Che cosa accadrà, alla fine Liam si lascerà davvero convincer? Quello che Liam e Hope non immaginano, neppure lontanamente, è che la piccola Beth è ancora viva ed è incredibilmente vicina a loro, fa anche parte della loro vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani…