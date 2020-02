Il segreto chiude i battenti: i nuovi personaggi spagnoli non salvano la soap

E’ tempo di dire addio a una soap che ha fatto la storia, non solo in Spagna ma anche in Italia. Il segreto, arrivata nel pomeriggio estivo di sette anni fa in Italia, diventata una delle soap più amate e viste di sempre. In principio furono le storie di Pepa e Tristan ad accendere il fuoco dei telespettatori che premiarono la soap con oltre 5 milioni di spettatori davanti alla tv in prima serata e più del 30% di share nel pomeriggio. Poi furono Maria e Gonzalo a far incollare davanti alla tv milioni di spettatori…E adesso invece? Adesso la soap chiude. Dalla Spagna arriva la notizia: dopo nove anni dalla prima puntata e oltre 2000 episodi, Antena 3 ha deciso di smettere di produrre la soap. Si finisce con un annuncio: tutte le storie avranno un finale. Ma c’è da dire che in Spagna ormai, che questa sarebbe stata la fine della soap era chiaro. Il calo degli ascolti infatti aveva portati i produttori a pensare a un cambiamento: c’era stato infatti un salto temporale con l’innesto di nuovi personaggi che hanno preso il posto di quelli storici. Questa mossa però non è servita a far crescere la curiosità nel pubblico.

IL SEGRETO CHIUDE I BATTENTI: ECCO COSA STA SUCCEDENDO

In questi anni con l’arrivo delle piattaforme streaming, le richieste sono cambiate. Pensiamo al grandissimo successo avuto in Spagna de La casa de Papel, arriva ad essere persino una delle serie più viste al mondo. A proposito de La casa di carta non dimentichiamo che l’amatissimo Alvaro Morte è stato uno dei protagonisti de Il segreto, diamo a Cesare quel che è di Cesare! E non solo, anche Jaime Lorente López che interpreta Denver nella serie, è stato tra i protagonisti de El secreto de Puente Viejo. Non tutti lo sanno ma è così!

Pensiamo ad altre serie come Elité made in Spagna appunto, che hanno conquistato l’attenzione del pubblico. I tempi cambiano e c’è bisogno di novità. El secreto de Puente Viejo aveva dato sicuramente tutto quello che c’era da dare.

Due anni fa, tre anni fa quando in Italia arrivavano i protagonisti della soap i fans erano in totale delirio. Silvia Toffanin aveva costruito puntate memorabili di Verissimo con gli attori spagnoli acclamati ovunque. Poi però le cose sono cambiate. Molti attori del Segreto sono passati per via Acacias 38, diventando protagonisti di Una vita. E il tempo è inevitabilmente passato.

La stessa sorte è toccata anche agli episodi della soap in onda in Italia. Da tempo sono lontani i clamorosi numeri incassati dal 2013 al 2016 anche se fino allo scorso anno Canale 5 usava Il segreto in tutte le salse: una soap tappabuchi come se ne erano viste davvero poche. Dalla domenica alla prima serata, al passaggio in prime time su Rete 4. Adesso però si chiude. Al momento in Italia siamo arrivati alla puntata numero 2039 della soap, mancano quindi circa 250 episodi questo significa che probabilmente Il segreto ci terrà compagnia fino all’inverno del 2021 ( molto dipenderà da quanti episodi saranno mandati in onda anche in estate).

Per i fans queste sono sicuramente bruttissime notizie ma Boomerang Tv ha tenuto a precisare che tutte le storie della telenovela verranno chiuse, in modo tale da non lasciare nessun buco narrativo, e che diversi personaggi “storici” ritorneranno in scena per salutare in maniera dignitosa. Va anche detto che tra qualche mese in Italia andranno in onda le puntate con il salto temporale che ha introdotto tutti i nuovi personaggi. Tra gli addii eccellenti delle ultime puntate, prima di questo salto temporale, anche quello di Donna Francisca.

IL SEGRETO CHIUDE PER SEMPRE?

La domanda che i fans della soap in queste ore si stanno facendo è questa. Chiuderà davvero per sempre la soap spagnola? Mai dire mai, potrebbe succedere davvero di tutto. Mediaset potrebbe anche persino pensare a produrre delle nuove puntate ( budget permettendo). Antena 3 potrebbe mettere in stand by e riprendere ma è difficile che accada. Nel mondo della soap però tutto può davvero succedere. Vedremo.

Di certo Il segreto ha fatto la storia della tv spagnola ma anche di Canale 5, lanciando tra l’altro moltissimi attori. Megan Montaner ad esempio, amatissima nel suo ruolo di Pepa la levatrice, ha fatto tanta strada, diventando una delle attrici più apprezzate in Spagna.