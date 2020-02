Beautiful anticipazioni: Hope vuole il divorzio, scoprirà prima la verità su Beth che è Phoebe?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 26 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama dei prossimi episodi della soap americana. Come avrete visto nelle ultime puntate, Hope è convinta che solo allontanando Liam da lei potrà dargli una vita diversa, una vita migliore. Hope crede che ci sia una sola cosa da fare per Liam: tornare da Steffy. Ma il giovane imprenditore non la pensa affatto come sua moglie…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 26 FEBBRAIO 2020

Liam ha cercato in tutti i modi di far capire a Hope che vuole stare con lei, che supereranno anche questo momento insieme ma la Loga non vuole sentire ragioni. Hope è convinta che suo marito meriti una vita diversa, debba essere padre e solo al fianco di Steffy potrà farlo. Hope quindi decide di prendere una nuova iniziativa e va da Steffy a dirle che è arrivato il momento di cambiare le cose. Le dice che ha chiesto a Liam di tornare insieme a lei, di stare al suo fianco per prendersi cura delle piccole. Steffy stenta a credere a queste parole…Steffy non si aspettava che Hope potesse arrivare a tanto…

Le due signore mai immaginerebbero che mentre loro discutono su quello che Liam dovrebbe o non dovrebbe fare, a pochi passi da loro c’è la piccola Beth…Quando arriverà il momento della verità per Hope? Quando potrà scoprire che la sua piccola Beth non è davvero morta ma che è vittima di un grande inganno come i suoi genitori? Hope continua a scongiurare Steffy e la implora di tornare insieme a Liam…Il giovane Spencer però non ha nessuna intenzione di fare quello che Hope sta chiedendo…

