Una vita anticipazioni: salta il matrimonio Samuel sommerso dai debiti, come si vendicherà?

Piccole imprecisioni nelle anticipazioni di Una vita questa settimana anche perchè domenica, non sono andate in onda due puntate ma solo una. Al posto della soap infatti il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di seguire uno speciale del TG 5 dedicato agli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. Questo ha quindi fatto cambiare la messa in onda degli episodi. Domenica avremmo dovuto vedere il matrimonio di Lucia e Samuel ma la puntata dedicata al grande giorno della coppia, andrà in onda solo oggi. Vi abbiamo già raccontato quello che succederà ad Acacias 38: Lucia alla fine dirà di no proprio durante la celebrazione delle nozze, mandando quindi all’aria tutto. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama di Una vita in onda domani 26 febbraio 2020.

Puntate da non perdere quelle di Una vita in onda in questi giorni anche perchè, come vedrete proprio negli episodi trasmessi nelle prossime ore su Canale 5, ci sarà anche un altro colpo di scena. Telmo infatti deciderà di lasciare il sacerdozio, essendosi reso conto di essere innamorato di Lucia…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 26 FEBBRAIO 2020

Felipe non riesce a credere che Lucia abbia deciso di arrivare fino al giorno del matrimonio per poi dire il suo no a Samuel e la rimprovera per questo motivo. Telmo invece ha altro a cui pensare in questo momento: è convinto infatti che Ursula sia innocente e vuole a tutti i costi dimostrare che la donna non è una assassina, le promette che farà di tutto per lei. In soffitta le domestiche parlano ovviamente di quello che è successo a Lucia ma anche del cambiamento di padre Telmo che era arrivato in chiesa con abiti da uomo qualunque…

Intanto Tito vince il suo primo combattimento, cosa che inorgoglisce Iñigo. Jacinto si sente in colpa perché forse ha illuso più del dovuto la povera Marcelina; con l’aiuto di Servante cerca un modo per farsi perdonare.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 26 febbraio 2020 su Canale 5.