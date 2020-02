Una vita anticipazioni: Telmo pronto a prendersi cura di Lucia, Samuel lo permetterà?

Non è stato facile questa settimana raccapezzarsi con le anticipazioni di Una vita visto che lunedì sono andati in onda degli spezzoni della puntata già vista domenica ( e nel pomeriggio di domenica abbiamo visto solo un episodio della soap e non due). Ma alla fine ce l’abbiamo fatta! Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 936 di Acacias 38. Come avrete visto oggi Lucia ha deciso di non accettare di sposare Samuel. Ma non ce l’ha fatta a rinunciare a tutto questo prima, non ha trovato il coraggio di ribellarsi prima. Lo ha fatto solo davanti all’altare: non poteva giurare amore eterno e fedeltà a un uomo che non ama. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 27 febbraio 2020 ci rivelano che Samuel impazzirà di fronte a quello che è successo iniziando a insultare davanti a tutti quella che fino a pochi minuti prima era la donna che avrebbe dovuto sposare.

Felipe e Celia prenderanno Lucia e la porteranno via dalla chiesa ancora in abito da sposa. Ma mentre in chiesa Felipe prenderà le difese di Lucia dicendo a Samuel di non permettersi di insultarla, a casa si scaglierà contro di lei . Avrebbe dovuto dire prima che non amava Samuel e non aspettare fino all’ultimo.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 FEBBRAIO 2020

Samuel in chiesa continua a insultare Lucia e interviene Liberto che lo invita a calmarsi. Sta esagerando e potrebbe persino passare dalla parte del torto. Ma nessuno immagina che Samuel in pochi secondi ha perso tutto e rischia anche di essere ucciso visti i debiti che ha…

Celia intanto si schiera dalla parte di Lucia e prende le sue difese mentre Felipe è molto arrabbiato.

Alle domestiche non è sfuggito un dettaglio di cui pochi, a causa della grande confusione si sono accorti: Padre Telmo è arrivato in chiesa vestito con degli abiti normali, non è più probabilmente un sacerdote. L’uomo in effetti, non ha ancora fatto in tempo a dare a nessuno questa notizia visto quello che è successo. Non ci sono dunque più ostacoli: Telmo e Lucia potranno unirsi in questo grande amore?