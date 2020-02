Beautiful anticipazioni: Zoe chiede a Flo di lasciare Los Angeles per seppellire per sempre il segreto su Beth/Phoebe

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda venerdì 28 febbraio 2020? Ve lo raccontiamo come sempre nelle nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che sta per succedere a Los Angeles. Facciamo il punto della situazione: ormai da settimane Zoe ha scoperto tutta la verità su quello che suo padre ha fatto ma ha deciso di non dire nulla a Steffy e neppure a Liam e a Hope che stanno passando un momento drammatico. Zoe ha deciso di coprire Reese e adesso teme che la persona che potrebbe parlare possa essere Florence per questo decide di chiederle una cosa…Intanto Liam ha manifestato a Hope tutta la sua voglia di starle accanto in questo delicato momento: non ha nessuna intenzione di rinunciare a lei.. Hope però continua a credere che questa non sia la giusta decisione da prendere…

Intanto Bill e Wyatt si preparano per tornare a lavorare insieme, che cosa faranno? Si lanceranno di nuovo nel mondo della moda? Bill va anche da suo figlio Will al quale vuole stare accanto visto tutto il tempo che si è perso in passato. E così spiega a suo figlio che se anche lui e Katie non sono più marito e moglie, loro sono comunque una famiglia!

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama di domani 28 febbraio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 FEBBRAIO 2020

Wyatt e Bill sono pronti per il rilancio della Spectra. Al fianco dei due Spencer anche Sally che sogna finalmente, di vedere di nuovo accendersi, il nome della sua famiglia. Riusciranno i nostri eroi a portare in auge la Spectra Fashion?

Zoe si rende conto che Flo potrebbe cedere alla pressione e che magari potrebbe decidere di dire alle persone coinvolte in questa storia, quello che suo padre ha fatto. Anche per questo le dice che forse per lei è arrivato il momento di preparare i bagagli, di lasciare Los Angeles per tornare a Las Vegas…Lo farà? Possiamo già dirvi che una nuova story line sta per iniziare e che Flo a suo modo, sarà più che protagonista…

Il segreto di Reese è davvero al sicuro o presto Hope e Liam scopriranno tutta la verità sulla piccola Beth che non è mai morta ma è stata adottata da Steffy come se fosse un’altra bambina?