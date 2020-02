Il segreto anticipazioni: Fernando pronto a uccidere Dori ma anche Raimundo, caos a Puente Viejo

E’ ormai chiaro che Dori abbia le ore contate ma che cosa farà Fernando arriverà a ucciderla mentre in casa c’è Maria? Come giustificherà le cose? Il suo piano sembra incontrare degli ostacoli ma per scoprire cosa succederà ecco le anticipazioni de Il segreto per la puntata in onda domani 28 febbraio 2020.

A sorpresa a Puente Viejo è arrivata la madre di Ester che a quanto pare non ha idea della truffa che sua figlia ha ideato. Che cosa succederà adesso, dirà tutto al prete e scopriremo che la ragazza non è realmente sua figlia oppure si metterà dalla parte di Estere e la proteggerà comunque nonostante tutto quello che ha fatto nelle ultime settimane?

Non perdete le prossime puntate de Il segreto che saranno ricche di clamorosi colpi di scena. Sono le ultime puntate di una stagione che in qualche modo segnerà anche un punto di demarcazione visto che daremo l’addio a molti dei personaggi amati della soap.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 FEBBRAIO 2020

Ester è rimasta sconvolta dalla presenza di sua madre in paese e non sa come gestire la cosa. Dopo la discussione con sua figlia Marina va via ma non si accorge che Dolores la vede. La donna nota la grande somiglianza che c’è con Ester e ha dei sospetti…Prudencio deve riflettere sul da farsi dopo il ricatto che ha ricevuto. Se vuole continuare con la sua attività dovrà versare una sorta di pizzo all’uomo che lo ha minacciato che inizierà quindi a proteggerlo e farà in modo che nessuno possa dargli fastidio. Il giovane però non sa come comportarsi perchè la cifra richiesta è molto molto impegnativa.

Carmelo e Severo sono convinti che Fernando sia caduto nella loro trappola ma non sanno che a rischiare adesso c”è Raimundo e infatti l’uomo viene ferito proprio dal Mesia che tra l’altro ha già ideato un piano ed è pronto a scappare ma per andare dove e che cosa farà con Maria e con Dori?

Queste puntate de Il segreto rappresentano il gran finale di una stagione che poi finirà con dei colpi di scena che daranno il via a una nuova storia visto che a Puente Viejo tutto cambierà…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 28 febbraio 2020.