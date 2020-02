Una vita anticipazioni: Trini rischia di perdere il bambino? Samuel ha le ore contate

E alla fine questo matrimonio non si è fatto! Lucia è tornata a casa con Felipe e Celia, entrambi sconvolti per quello che è successo. Ma nessuno di loro tre può anche solo immaginare quello che sta passando Samuel. L’uomo non prova solo umiliazione per quello che è accaduto ma è spaventato e terrorizzato perchè sta rischiando la sua vita. Cosa succederà adesso ad Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 28 febbraio 2020. Siamo giunti all’episodio 936 ( parte seconda). E nel quartiere sono tanti i temi trattati anche perchè c’è anche un’altra novità: Telmo non è più un sacerdote. Tra lui e Lucia ci sarà il primo incontro dopo il matrimonio annullato? E come sta Trini che dovrebbe presto mettere al mondo suo figlio?

Scopriamo le anticipazioni e la trama di Una vita di domani 28 febbraio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 FEBBRAIO 2020

Fabiana è molto preoccupata per Trini a poche ore dalla nascita del bambino. Ramon però la rassicura: ha solo avuto dei problemi di pressione ma la gravidanza procede senza intoppi. Troppe le emozioni provate nelle ultime ore. Nel frattempo padre Telmo viene minacciato da Espineria ma adesso il frate non ha più potere su di lui, visto che non è più un sacerdote. Samuel invece torna nel quartiere…Sa benissimo che sta rischiando la vita visto che non potrà pagare il suo debito? Che cosa farà? Samuel si sfoga con Liberto facendo notare come sia stato umiliato da Lucia...

Telmo va di nuovo da Ursula a farle visita e le chiede di raccontare quello che è successo prima che Guillermo morisse. Ha inoltre parlato con Mendez e spera che si cercheranno altre prove per arrivare alla verità. Celia si prende cura di Trini con la speranza che la donna si rimetta prima che ci siano delle altre possibili complicazioni per la nascita del bambino.

Samuel invece riceve la visita dello strozzino. E’ arrivato il momento della resa dei conti…L’uomo si presenta in casa con un martello: non ha più intenzione di aspettare anche perchè adesso che Lucia è scappata e non lo ha voluto sposare non ci sono altri modi per avere quel denaro. Samuel in lacrime lo implora di aspettare e di avere pietà. Cosa succederà?