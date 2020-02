Il segreto anticipazioni: Maria si salva perchè può camminare? Fernando pronto a bruciare tutto

Assolutamente da non perdere le puntate de Il segreto in onda nel mese di marzo 2020. La soap spagnola sta per chiudere i battenti in patria ma in Italia stanno per andare in onda gli episodi che chiudono alla grande un capitolo e che daranno il via poi a un nuovo ciclo. Cosa succederà quindi a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domenica 1 marzo 2020. Vi ricordiamo che la soap di Canale 5 andrà in onda dalle 16,30 alle 17,20 quando darà la poi la linea a Domenica Live.

Facciamo il punto della situazione: il piano di Carmelo e Severo non va proprio come si aspettavano. Maria ha capito probabilmente, dopo la scomparsa di Dori, che non si può fidare neppure di Fernando Mesia. Quello che l’uomo non sa è che Maria ha ripreso a camminare anche se sta continuando a fingere di essere paralizzata. Nel frattempo Marina è arrivata in paese e non sa tutto quello che sua figlia ha tramato alle sue spalle…

A Puente Viejo sta per succedere qualcosa che nessuno si aspetta e presto tutto cambierà.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 1 MARZO 2020

Severo e Carmelo, dopo aver avuto la certezza della colpevolezza di Fernando nelle ultime sciagure che si sono verificate a Puente Viejo, si accordano con Francisca per eliminare per sempre l’uomo. Tuttavia l’intervento di Irene e Raimundo manda a monte il loro piano, visto che il Mesia, sentito un loro discorso, li sequestra.

Fernando posiziona un fucile davanti una finestra, in direzione delle sedie dove ha legato Raimundo e Irene, nella speranza che Severo e Carmelo una volta arrivati sul posto notino l’arma e sparino contro di loro, uccidendoli. Un’intuizione di Francisca evita il peggio e l’Ulloa e la Campuzano riescono a salvarsi…Adesso però Fernando Mesia potrebbe prenderla con Maria. Non avendo più nulla da perdere, l’uomo potrebbe persino anche di ucciderla.

Non perdete le prossime puntate de Il segreto perchè saranno realmente ricchissime di colpi di scena.